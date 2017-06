Pijani voznik hotel pobegniti policistom. To je sledilo

LJUBLJANA – Med nadzorom prometa so policisti v sredo okrog 19.30 na Njegoševi ulici ustavili in preverili 25-letnega voznika fiata.

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,85 mg/l). Med postopkom je poskušal peš zbežati s skraja, pri čemer so mu to preprečili z uporabo telesne sile in ga vklenili.

Zaradi nedostojnega vedenja do policistov (nanje je vpil, jih žalil in pljuval) so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Kršitelju so tudi odvzeli prostost in mu odredili pridržanje po zakonu o pravilih cestnega prometa, so sporočili iz PU Ljubljana.