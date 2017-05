Pijani voznik grozil policistom

ŠENTRUPERT – V Šentrupertu so trebanjski policisti 13. maj popoldne zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ustavili voznika osebnega avtomobila.

Med postopkom so ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozniku (44) so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje odklonil. Med tem je grozil policistu.

Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in osumljenca zaradi groženj kazensko ovadili.