Pijani najstnik pobegnil s kraja nesreče

LJUBLJANA – Na božič okrog 9.45 so policiste obvestili o prometni nesreči na Prušnikovi ulici, kjer je takrat še neznani voznik osebnega vozila peugeot trčil v pravilno parkirani osebni avtomobil nissan note, v katerem je sedela 33-letna voznica, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi nudil pomoč ali podatke.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja nesreče ugotovili, da je voznik peugeota pripeljal iz smeri Celovške ceste proti ulici Ob zdravstvenem domu v križišče s Prušnikovo ulico in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v parkirano vozilo, v katerem je sedela oškodovanka. Voznik je nato brez ustavljanja odpeljal naprej do parkirišča na Prušnikovi ulici, nato pa kraj zapustil peš.

Udeleženka je ob trčenju utrpela lahke telesne poškodbe. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v klinični center.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili identiteto 19-letnega voznika, ki so mu odredili preizkus alkoholiziranosti (0,67 mg/l).

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči in nevarne vožnje so mu odredili strokovni pregled. Odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo.