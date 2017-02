Pijani mladoletnik z ukradenim avtom povzročil nesrečo

PREČNA – V noči na sredo so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v Prečni.

Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil mladoletnik z območja Krškega, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v ograjo.

Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola.

Med preiskavo so ugotovili, da je mladoletnik nekaj ur pred nesrečo VW golfa ukradel v okolici Metlike. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila.

Policisti okoliščine kaznivega dejanja odvzema motornega vozila še preiskujejo, osumljenca bodo kazensko ovadili. O kršitvah cestnoprometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.