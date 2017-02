Pijani mladec bežal z ukradenim avtom

TRZIN – Možje postave so v noči na sredo prejeli klic, da je nekdo ukradel opel astro. Klicatelj je avto dobro opisal in policisti so ga že kmalu našli pri rondoju Tomačevo. Voznika so hoteli ustaviti, zato so zapeljali za njim in prižgali modre luči in sireno, a ga je to le spodbudilo, da je še močneje pritisnil na plin in oddirjal. Med begom se je požvižgal na cestnoprometne predpise in namerno spregledal še več poskusov policistov, da bi ga ustavili.



Zapeljal je nazaj proti Trzinu, in ko so možje postave ugotovili, da ne bo šlo zlahka, so uporabili stinger, napravo z bodicami, ki jo uporabijo prav v primerih, ko vozniki nočejo ustaviti, saj predre pnevmatike in nadaljevanje vožnje ni več mogoče. Ko je voznik, pozneje se je izkazalo, da je mladoleten, stinger prevozil, je še nekaj sto metrov vozil s praznimi pnevmatikami, ko ni šlo več, pa je hotel pobegniti peš, a so mu to preprečili. Z njim so opravili postopek in ugotovili, da je mladec vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pijan! V litru izdihanega zraka je imel kar 0,64 miligrama alkohola.



Avto so možje v modrem zasegli in ga vrnili lastniku, tatu pa pridržali. Zdaj ugotavljajo, ali ni mladec poleg vseh neumnosti zagrešil kaznivega dejanja nevarne vožnje.