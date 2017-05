Pijani dekleti sta se stepli sredi Pirana

PIRAN – V ponedeljek zvečer so policiste obvestili, da sta se v Piranu stepli dve dekleti.

Ugotovili so, da sta se dejansko stepli vinjeni 26-letnici z Gorenjske. Kričali sta ena na drugo, se žalili ter pretepali. Ob prihodu policistov na kraj kršitve sta se še vedno kregali, zmerjali in se želeli pretepati, kar so jima preprečili policisti. Kljub večkratnim ukazom nista prenehali s kršitvijo, zato so jima odredili pridržanje. Pri varnostnem pregledu so pri eni našli PVC-zavitek s posušenimi rastlinskimi delci. Snov so ji zasegli, obema pa napisali tudi plačilni nalog.