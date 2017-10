Pijani 65-letnik jih je motil pri počitku

JAVNI RED IN MIR

IDRIJA – V sredo okrog 23. ure je bila policija obveščena o kršitvi javnega reda in miru. Na območju Idrije je hrup motil stanovalce pri nočnem počitku.

Policisti bodo 65-letnemu kršitelju, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti in se je nedostojno vedel do policistov, izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru.