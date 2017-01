Pijani 44-letnik za volanom

ŠKOFIJE – V četrtek ob 23. uri so policisti na Škofijah ustavili 44-letnega domačina z osebnim avtomobilom.

Voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, napihal pa je 0,39 mg/l.

Vozilo so mu zasegli ter izdali plačilni nalog za vožnjo pod vplivom alkohola in ker se je izkazal z neveljavnim dokumentom. Obdolžilni predlog pa bodo podali zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili iz PU Koper.