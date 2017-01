Pijani 20-letnik zapeljal na nasprotni pas in trčil v 67-letnika

ŠMARJEŠKE TOPLICE – V Šmarjeških Toplicah se je v soboto okoli 9. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da jo je povzročil 20-letni voznik, ki je zapeljal na levosmerno vozišče in trčil v avtomobil 67-letnega voznika.

Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.