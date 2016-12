Pijani 20-letnik z avtom bežal pred policijo, potem pobegnil peš

METLIKA – Metliški policisti so 25. 12. zvečer med kontrolo prometa v Metliki ustavljali voznika opla astre. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, pri Dolenjih Dobravicah pa je avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli v bližini in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

20-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Neregistriran avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.