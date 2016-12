Pijani 17-letnik se je zabil v zid

KOŠENICE – 26. 12. popoldne so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Košenice.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 17-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v podporni zid. Mladoletnik, ki seveda nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola.

Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.