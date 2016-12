Pijanemu zasegli vozilo in ga dali v uničenje

POSTOJNA – Na Volaričevi ulici so v četrtek ob 20.05 ustavili 52-letnega državljane Hrvaške s stalnim bivališčem v Postojni.

Med postopkom je kazal znake alkoholiziranosti, zato so mu odredili preizkus, ki je pokazal 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Poleg tega je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog s predlogom sodišču, da se večkratnemu kršitelju izreče stranska sankcija odvzema motornega vozila, saj to zahtevajo splošna varnost in razlogi varovanja življenja in zdravja ljudi, ter da se v skladu z zakonskimi določili odvzeto motorno vozilo uniči.