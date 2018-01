Pijanemu vozniku izsilil prednost

LJUBLJANA – V petek malo pred 18. uro so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na Celovški cesti, ki jo je povzročil 28-letni voznik iz Hrvaške z audijem. »Vozil je po Celovški cesti proti Guncljam, v križišču z Gunceljsko ulico je zavijal levo in pri tem izsilil prednost 48-letnemu vozniku hyundaia. V nesreči je povzročitelj utrpel lahke telesne poškodbe, pri udeležencu pa je bila ugotovljena prisotnost alkohola (0,57 mg/l),« so nam sporočili policisti.

Vozniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.