Pijanega zalotili za volanom. Odkrili so še to!

LJUBLJANA – V ponedeljek okrog 13. ure so policisti pri kontroli prometa na Plemljevi ulici v Ljubljani ustavili 65-letnega voznika forda. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,45 mg/l). Na vozilu je imel nameščeno eno ukradeno registrsko tablico in eno, ki ne pripada vozilu.

Vozilo so policisti zasegli, zoper voznika bo podan obdolžilni predlog, glede ukradene registrske tabice pa poteka preiskava, so sporočili iz PU Ljubljana.