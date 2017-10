Pijanega so zasačili za volanom

DOLENJA TREBUŠA – V sredo v zgodnjih večernih urah so tolminski policisti med nadzorom cestnega prometa na območju naselja Dolenja Trebuša ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti.

Pokazal je, da je vozil pod vplivom alkohola (0,44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa (105. člena) pa so mu izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.