Pijanec za volanom: trije poškodovani

MURSKA SOBOTA – V četrtek so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih so se štiri osebe lahko telesno poškodovale, osem kaznivih dejanj, enajst kršitev javnega reda in miru, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, dva primera povoženje divjadi in pridržali dve osebi.

Okrog 18. ure sta v Murski Soboti zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčili osebni vozili. Pri tem so se tri osebe lažje poškodovale.

Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola. Kazensko ga bodo ovadili.