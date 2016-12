Pijanec pod vplivom dveh promilov po nasprotni v nesrečo

KRANJ – Na gorenjskih cestah so v podaljšanem vikendu trije vozniku pod vplivom alkohola povzročili prometne nesreče, poroča tiskovni predstavnik Bojan Kos. V petek zvečer je voznik osebnega avtomobila v Selcih z dvema promiloma alkohola (0,92 mg/l) na nasprotnem smernem vozišču trčil v avtomobil drugega voznika in povzročil prometno nesrečo, v soboto zvečer je nesrečo zaradi neprilagojene hitrosti na gorenjski avtocesti povzročil voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja in s približno pol promila alkohola (0,27 mg/l), nevarno vožnjo z več kot 1,5 promila alkohola (0,74 mg/l) in s trčenjem v drug avtomobil pa je včeraj popoldne zaključil tudi voznik v Kranju. O nesrečah v Selcih in v Kranju policisti zaradi suma kaznivega dejanja še vodijo postopke.

Več kot 10 voznikov je vožnjo s policijskim posredovanjem še »pravočasno« zaključilo s parkiranjem ob cesti, sporoča Kos, ki ocenjuje, da to »vse kaže na zavestno zanemarjanje opozoril glede nevarnosti vožnje v alkoholiziranem stanju. V več primerih teh voženj je bila najvišja dovoljena stopnja alkohola prekoračena celo za večkrat, meje varnosti pa so bile v vseh teh primerih povsem zabrisane. Zato so take vožnje nedopustne, dejstvo pa je tudi, da element varnosti začne bledeti že pri zelo nizkih stopnjah zaužitega alkohola. Prvi učinek alkohola na voznika se namreč pokaže že pri 0,2 promila alkohola (0,09 mg/l), ko se poslabša sposobnosti opazovanja premikajočih se luči, vse drugo pa so še dodatki, ki nevarnost nesreč še bistveno povečujejo.«