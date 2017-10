Pijane kot po tekočem traku izločali iz prometa

KRANJ – Kranjski policisti so iz prometa preko vikenda izločili kar devet voznikov pod vplivom alkohola (najvišja vrednost 0,77 mg/l), gorenjski prometni policisti so vožnjo prepovedali trem voznikom, med njimi enemu s kar 1,10 mg alkohola v litru izdihanega zraka, prav tako so trem voznikom vožnjo prepovedali tudi škofjeloški policisti.

Najvišja stopnja alkohola pri vozniku na območju Škofje Loke je bila 0,95 mg/l. Pod vplivom alkohola sta bila še dva udeleženca na območju Radovljice (najvišja vrednost 0,78 mg/l), v Kranjski Gori pa so policisti obravnavali voznika, ki je odklonil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog.