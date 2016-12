Pijanci so se zgrnili na ceste: danes k sodniku

KRANJ – Po poročanju tiskovnega predstavnika PU Kranj Bojana Kosa je bil zadnja dva dni alkohol, kot že večkrat prejšnji teden, razlog za večje število postopkov z vozniki.

Dve vožnji sta se končali s prometno nesrečo, še več takih situacij pa so zelo verjetno preprečili policisti. Ena nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti pri galeriji Moste, zaradi neprilagojene hitrosti pa jo je povzročil voznik avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,64 mg/l).

Na avtocesti se je včeraj zvečer zgodila tudi druga prometna nesreča. Pri Voklem jo je zaradi hitrosti in alkohola (0,69 mg/l) povzročil tuji državljan, ki bo danes priveden na pristojno okrajno sodišče. V nesreči se je povzročitelj lahko telesno poškodoval.

Razmere na cestah so bile v povezavi z alkoholom po Kosovih informacijah precej resne tudi v nekaterih drugih postopkih. V soboto zvečer so policisti pri Brniku iz prometa izločili kolesarja z 1,01 mg/l alkohola; isto noč so obravnavali voznika, ki je avtomobil vozil z 0,32 mg/l alkohola in ni upošteval prepovedi vožnje, kar je bil razlog, da so mu zasegli še vozilo.

V nekaj urnem nadzoru so iz prometa izločili osem voznikov pod vplivom alkohola, dvema so odredili tudi strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Včeraj pozno zvečer pa so v Lescah iz prometa izločili še voznika, ki jim ni ustavil. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,99 mg/l .

Policisti proti vsem voznikom vodijo postopke.