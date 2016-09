Pijanca se nista dala, zato sta prespala na policiji

MARIBOR – Štajerski policisti so poleg poskusa brutalnega umora v soboto obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami, v katerih so se trije udeleženci lažje poškodovali. Zaradi večkratnih kršitev cestnoprometnih pravil in ponovljenih prekrškov so policisti dvema kršiteljema zasegli njuni motorni vozili.

Ker se na kraju intervencije kršitelja javnega reda in miru nista želela pomiriti in upoštevati zakonitih ukazov policistov, so policisti zanju odredili pridržanje do streznitve.