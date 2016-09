Pijanca policisti ustavili, hotel je peljati dalje

KOMEN – Koprski policisti so v ponedeljek ob 23.38 v Komnu ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake opitosti.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Voznik si prevoza domov ni zagotovil, prav tako je v postopku večkrat izjavil, da se bo sam odpeljal, zato so mu odredili še pridržanje po členu 24/1 ZPrCP.

Podali bodo obdolžilni predlog.