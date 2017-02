Pijanca odpeljal rešilec

STIČNA – Včeraj nekaj minut po polnoči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Stični. Policisti so ugotovili, da je 65-letni voznik fiata vozil po lokalni cesti iz smeri Stične proti Metnaju in v naselju Gabrje povzročil prometno nesrečo, ker ni vozil po sredini prometnega pasu.

Pri vozniku so policisti ugotovili prisotnost alkohola (1,09 mg/l). Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog.