Pijana zletela s ceste

KRANJ – V noči na pretekli ponedeljek so škofjeloški policisti v Hotavljah obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročila voznica, ki je imela v litru izdihanega zraka kar 0,71 miligrama alkohola. V takšnem stanju je na poledeneli cesti izgubila nadzor nad avtomobilom in zletela z vozišča. Pristala je v potoku nekaj metrov pod nižje, a se je k sreči le lažje ranila.

Na kraj dogodka so poleg policistov prišli še gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škofja Loka in Hotavlje in omenjeni del ceste zavarovali, voznico spravili iz avtomobila, odklopili akumulator ter avto spravili nazaj na cesto. Poledenelo cesto so sanirali in posuli delavci kranjskega cestnega podjetja.

Še preden bi ogrozili svoje življenje ali življenje koga drugega, je gorenjskim policistom uspelo iz prometa izločiti pijane voznike na Bledu, v Kranjski Gori, Tržiču in Kranju.