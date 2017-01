Pijana za volanom: po trčenju odpeljala in zadela še betonsko cev

ČRNA VAS – V sredo okrog 16.45 so policiste obvestili o prometni nesreči v Črni vasi.

Voznica (29) osebnega vozila renault clio je vozila po lokalni cesti iz smeri Ižanske ceste proti Jezeru in pri hiši na naslovu Črna vas 37 zaradi nepravilnega prehitevanja drugega vozila oplazila osebni avtomobil renault clio 60-letnega voznika. Po nesreči je odpeljala naprej proti Jezeru in nato v bližini hišne številke Jezero 11 zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljala s ceste in trčila v betonsko cev prepusta.

Med postopkom obravnave prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je vozila pod vplivom alkohola (0,91 mg/l).

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpela lahke telesne poškodbe, so sporočili iz PU Ljubljana.