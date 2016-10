Pijana za volanom, on pa kričal in žalil policiste

IZOLA – V petek ob 23.34 so policisti pri Izoli, ob izvozu za Korte, ustavili voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti.

Ta je pokazal rezultat 0,62 mg/l. Njen sopotnik, ki je bil prav tako pod vplivom alkohola, je med postopkom z voznico izstopil iz vozila, hodil po cestišču in se vmešaval v postopek, pri tem pa kričal in žalil policista.

Ker se kljub zakonitim ukazom ni umiril in ni prenehal, mu je bilo odrejeno pridržanje. Pridržanje so odredili tudi voznici in podali obdolžilni predlog. Sopotniku so izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.