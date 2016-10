Pijana za volanom, odpeljali pa njenega sopotnika

PIRAN – V nedeljo ob štirih zjutraj so piranski policisti ustavili 32-letno voznico osebnega avtomobila. Z njo je bil opravljen preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,56 mg/l. Prepovedana ji je bila nadaljnja vožnja, začasno odvzeto vozniško dovoljenje in izdan plačilni nalog za vožnjo pod vplivom alkohola.

V postopek se je nato pričel vmešavati njen sopotnik iz Kopra, ki se je nedostojno vedel do policistov, ni upošteval zakonitega ukaza in se je na silo usedel v vozilo policije, zato so mu odredili pridržanje. Spisali mu bodo plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.