Pijana za volanom

NOVA GORICA, MOST NA SOČI – V soboto, 17. septembra 2016 ob 1.15 uri, so policisti v Novi Gorici ustavili 27–letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat odrejenega preizkusa je pokazal, da je imel voznik v organizmu 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prometni policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Prav tako so policisti včeraj, 18. septembra 2016 popoldne, na območju naselja Most na Soči (Občina Tolmin) ustavili 41-letnega voznika osebnega vozila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat odrejenega preizkusa z alkotestom je pokazal, da je imel omenjeni voznik v organizmu 1,22 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega bo zaradi kršitve prometne zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.