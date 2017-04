Pijana z otroki  v avtu bežala pred policisti

BREŽICE – Bežala je pred policisti, in to s tremi malčki v avtu, vmes skoraj povozila pešca, bila je pijana, beg pa končala v ograji domače hiše. Alkotest in postopek za prepoznavo vožnje pod vplivom mamil je odklonila, tega so ji po odredbi preiskovalne sodnice opravili na Inštitutu za sodno medicino. Končala je v hišnem priporu, na sodišču pa je dejala, da se dogodek pred dobrima dvema mesecema ni zgodil čisto tako, kot želijo prikazati možje v modrem. Pravi, da jo imajo na piki, da gre torej za neke vrste policijski konstrukt.

S triletnikom na sprednjem sedežu



Dvaintridesetletna Ema Stanič iz Mihalovca, vasi lučaj od Brežic, je zdaj v hišnem priporu, kamor jo je poslala preiskovalna sodnica. Da je prav, da je njeno gibanje omejeno, je pred dnevi potrdilo tudi višje sodišče. Zaradi ponovitvene nevarnosti, poudarjajo na pritožbenem sodišču; zaradi zaščite drugih udeležencev v prometu in zaščite družine. Prav z vožnjo, zaradi katere se mora zagovarjati na brežiškem okrajnem sodišču, naj bi ogrožala lastne otroke, malčke, stare od 3 do 7 let. Te je tisti petek popoldne v fiatu puntu prevažala neprivezane, tako so namreč videli policisti, na prvem sedežu pa naj bi bil celo triletnik.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«