Pijana voznica v avtu imela otroka

ZALISEC – Pri naselju Zalisec so policisti v ponedeljek okoli 22. ure ustavili 37-letno voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, so sporočili iz PU Novo mesto.

Voznica je odklonila opravljanje preizkusa in strokovni pregled. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poskrbeli so tudi za otroka, ki ga je prevažala v avtu.