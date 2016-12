Pijana voznica trčila v znak in zbežala

NOVO MESTO – Novomeški policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 11. uro obveščeni o trčenju v prometni znak in begu s kraja nesreče, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so pobeglo 38-letno povzročiteljico nesreče izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 1,10 miligrama alkohola. O vožnji pod vplivom alkohola, povzročitvi prometne nesreče zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča in o pobegu s kraja prometne nesreče bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.