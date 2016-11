Pijana voznica ga ni imela

MURSKA SOBOTA – Javni red in mir je bil v petek v Pomurju kršen dvakrat v zasebnem prostoru in dvakrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.

Zaradi storitve hujših prekrškov so pridržali voznika osebnega avtomobila.

Voznici, ki je vinjena vozila neregistriran osebni avtomobil in nima ustreznega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli.