Pijana vozila in napihala

NOVA GORICA – V nedeljo zvečer so policisti na območju Nove Gorice ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Italije, in mu odredili preizkus alkoholiziranosti (v litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Prav tako so policisti v soboto v nočnem času v Kobaridu ustavili opitega 49-letnega voznika osebnega avtomobila (0,65 mg/l). Prepovedali so mu vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.