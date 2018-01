Pijana trčila v nasproti vozeče vozilo

SEVNICA – Policisti PP Sevnica so bili v ponedeljek okoli 12.00 obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Ugotovili so, da jo je povzročila 33-letna voznica osebnega avtomobila. Vozila je po levi strani vozišča in trčila v avtomobil, ki ga je vozila 23-letnica. V nesreči se je ta lažje poškodovala.

Proti opiti (0,61 mg/l) povzročiteljici nesreče bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo.