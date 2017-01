Pijana se je zaletela v parkirano vozilo

AJDOVŠČINA – V četrtek ob 19.49 je 61-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča z vozilom trčila v pravilno parkirano osebno vozilo. Policisti PP Ajdovščina so ji odredili preizkus alkoholiziranosti: v litru izdihanega zraka je imela 0,63 miligrama alkohola. Ajdovski policisti so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje na podlagi določil zakona o prekrških (člen 113a) in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Zoper povzročiteljico prometne nesreče bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.