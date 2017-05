Pijana poklicala policijo na pomoč, resnica pa je bila čisto drugačna

LJUBLJANA – V torek okoli 21.30 je voznica policiste obvestila o prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti pri Šentvidu. V njo naj bi trčilo neznano vozilo.

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega avtomobila toyota, ker ni vozila po sredini prometnega pasu, oplazila kovinski varovalni naletni meh pred predorom Šentvid.

Vozila je pod vplivom alkohola (0,63 mg/l), zato so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili iz PU Ljubljana.