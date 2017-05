Pijana divjala s tremi otroki v avtu

BREŽICE – Ema Stanič iz Mihalovca, 32-letnica močnejše postave in dolgih kodrastih las temnejše barve rdečega leska, je sicer poskušala sodnika in tožilca na brežiškem sodišču prepričati, da njena vožnja s tremi malčki v fiat puntu sploh ni bila tako divja, kot so jo videli in na sodišču opisali policisti, a s prepričevanjem ni bila uspešna. Vratolomna vožnja pod vplivom zdravil in alkohola jo bo, če bo sodba obveljala, pripeljala v zapor. Preveč nevarna voznica je, da bi njeno početje ostalo nekaznovano, in ne le to, sodnik ji je izrekel še varnostni ukrep trajne prepovedi izdaje vozniškega dovoljenja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«