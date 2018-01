Pijana divjala po obvoznici

KAMNIK – V sredo okrog 16.40 je občan poklical interventno številko policije in naznanil nezanesljivo vožnjo voznika na kamniški obvoznici.

Policisti so vozilo izsledili in preverila voznika. Ugotovili so, da gre za 46-letno voznico vozila ford, pri kateri je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 1,07 mg/l.

Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo podali obdolžilni predlog, poroča PU Ljubljana.