Pijana in brez vozniškega sta ostala brez vozil

NOVO MESTO – Policisti PU Novo mesto poročajo o dveh voznikih, ki sta brez izpita vozila pod vplivom alkohola.

Črnomeljski policisti so v ponedeljek okoli 13. ure v kraju Čurile 23-letnemu vozniku zasegli peugeota. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil, ki tehnično ni bil brezhiben, so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Okoli 21. ure pa so policisti na Topliški cesti v Novem mestu 21-letniku zasegli renaulta megana. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil pod vplivom alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.