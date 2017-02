Pijana brata nadlegovala goste, ko so prišli policisti, se je začela akcija

ŽUSTERNA – V soboto ponoči so v lokalu v Žusterni policisti posredovali zaradi pretepa, poroča tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

Pridržali so brata, ki sta bila pod vplivom alkohola in sta se nedostojno vedla do gostov, nato pa nista upoštevala ukazov policistov. Eden od njiju ni hotel izročiti osebnega dokumenta, zatem pa je zamahnil proti policistu.

Obema so odredili pridržanje. Ker sta se upirala, so uporabili prisilna sredstva.

Obema so izdali plačilni nalog za več kršitev.