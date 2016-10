Pijana 19-letnica bežala pred policisti

KOPER – V nedeljo ob 3.22 so koprski policisti ustavili 19-letno domačinko, ki ni imela vozniškega dovoljenja, so sporočili iz PU Koper. Prejela bo obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje pod vplivom alkohola (0,34 mg/l), bega pred policisti in vožnje brez luči.

Vozilo so zasegli, njenemu 26-letnemu sopotniku pa so izdali plačilni nalog.