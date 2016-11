Pijan zapeljal s ceste in zbežal

BLED – Blejski policisti so v četrtek popoldne v Spodnjih Gorjah obravnavali voznika avtomobila, ki je pijan zapeljal s ceste in zapustil kraj nesreče, so sporočili iz PU Kranj. Moškega so policisti izsledili, preizkus alkoholiziranosti pri njem pa je pokazal približno dva promila alkohola (0,98 mg/l). Še enega voznika s skoraj enako vrednostjo alkohola (0,97 mg/l) pa so iz prometa zvečer izločili kranjski policisti.

Obema so prepovedali nadaljnjo vožnjo in proti njima vodijo postopek.