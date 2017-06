Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil

ORTNEK – V ponedeljek nekaj pred 22. uro so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Ortnek, v kateri je bil udeležen 40-letni voznik osebnega avtomobila renault.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je vozil po glavni cesti od Turjaka proti Ribnici. Ko je pripeljal pred naselje Ortnek, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča na travnato brežino, kjer se je prevrnil na streho.

Na kraju so posredovali reševalci, ki so voznika oskrbeli. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe.

Med postopkom so policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.