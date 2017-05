Pijan žalil in uničeval vse od vrtnega pohištva do fasade

GABERNIK – V ponedeljek malo po 15. uri je pijani 28-letni moški v Gaberniku žalil 58-letnega domačina, vpil nanj in ob tem uničil več kosov vrtnega pohištva ter poškodoval rolete in fasado stanovanjske hiše.

Umiril se ni niti po posredovanju policistov. Tudi te je žalil, se nedostojno vedel in ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga pridržali do streznitve, so sporočili mariborski policisti.

Materialna škoda, ki jo je povzročil, znaša okoli 5000 evrov. Policisti so mu za vse prekrške izdali plačilni nalog, zaradi poškodovanja tuje lastnine in stvari pa ga bodo še kazensko ovadili.