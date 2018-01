Pijan in zadet za volanom povzročil nesrečo

Nasvet policije Učinek prepovedanih drog in alkohola oziroma kombinacija obojega zelo zmanjšuje posameznikove sposobnosti za vožnjo ter udeležbo v prometu in močno vpliva na zaznavo, predvidevanje in presojo ter na odločanje, manevre voznika in njegov reakcijski čas. Gre za skrb vzbujajoče učinke, ki imajo dejanski vpliv na vožnjo vozila. Zato se odpovejte vožnji v takem stanju ali pa si uredite drug prevoz.