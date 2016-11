Pijan za volanom zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avto

KRŠKO – Na Vidmu se je v soboto okoli 17. ure zgodila prometna nesreča.

Policisti so ugotovili, da je 59-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 32-letni voznik.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.