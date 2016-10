Pijan za volanom se je zabil v hišo

KRANJ – Gorenjski policisti so ob koncu tedna obravnavali tri voznike, ki so pijani povzročili prometne nesreče. V petek popoldne je v Kranju voznik s približno 2,5 promila alkohola (1,20 mg/l) na parkirišču trčil v drug avtomobil in pobegnil, v soboto popoldne je voznik z več kot dvema promiloma alkohola (1,02 mg/l) v Volči trčil v stanovanjsko hišo, danes ponoči pa še en pijan voznik s skoraj dvema promiloma alkohola (0,89 mg/l) ni prevozil krožišča v Lescah in je trčil v odbojno ograjo. V nesrečah je nastala samo materialna škoda, vozniki so bili izločeni iz prometa, policisti pa o njihovih ravnanjih vodijo postopke.

Še preden pa bi morebiti povzročil prometno nesrečo, so policisti po prijavi nevarne vožnje v petek zvečer iz prometa izločili voznika z več kot dvema promiloma alkohola (1,07 mg/l) in ga pridržali. Voznika policisti obravnavajo še zaradi nepravilne vožnje po cesti, neupoštevanja znakov za ustavljanje in neupoštevanja ukazov policistov, so sporočili iz PU Kranj.