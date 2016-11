Pijan za volanom na levo in v nasproti vozečega

ŠTANJEL – Včeraj ob 12.25 so bili koprski policisti obveščeni, da se je med Štanjelom in Kobjeglavo zgodila hujša prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprimerno hitrostjo zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v osebni avto, ki ga je vozil 34-letnik iz Planine. Oba so poškodovana odpeljali v bolnišnico.

Odrejen preizkus alkoholiziranosti je povzročitelju nesreče pokazal 0,43 mg/l. Sledi kazenska ovadba zoper njega. Cesta je bila zaprta za ves promet, ob 14. uri pa je bil promet sproščen izmenično enosmerno, poročajo koprski policisti.