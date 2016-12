Pijan za volanom

VAVTA VAS – Kršitelja, ki je vozil neregistriran avtomobil in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so ustavili policisti v Vavti vasi.

Ugotovili so, da je imel 29-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.