Pijan za volan

NOVO MESTO – V ponedeljek okoli 20. ure je nekdo policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je v okolici Novega mesta vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so se takoj odzvali in na podlagi opisa voznika izsledili in ustavili v Dolenjskih Toplicah. 51-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.