Pijan z nožem grozil zaposlenim v bolnišnici

NOVA GORICA – V soboto zgodaj zvečer se je Novogoričan, ki je pred tem popil kar veliko alkohola, namenil obiskat prijatelja, ki leži v šempetrski bolnišnici, a mu zaposleni tega niso dovolili, saj je bilo obiskov za tisti dan konec, moški je bil tudi vidno pijan in nasilen že ob prihodu. Štiriindvajsetletnik novice milo rečeno ni najbolje sprejel in zaposlenim je začel groziti, potegnil je celo nož. Zdravstveni delavci so poklicali policiste, mladec pa se ni pomiril niti ob njihovem prihodu, zato so ga morali vkleniti in mu odvzeti prostost. Naslednji dan so 24-letnika, ki ga že dobro poznajo, saj ni bilo prvič, da je z nasilnim vedenjem ogrožal varnost ljudi, z ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor.

Možje postave so imeli v soboto opravka tudi s 26-letnikom, ki ga je mlajši hotel obiskati. Ko so prišli v bolnišnico, da bi umirili njegovega prijatelja, se je namreč 26-letnik spravil nadnje in lažje ranil še enega od zaposlenih v bolnišnici. Tudi 26-letnika zdaj čaka ovadba, in sicer zaradi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter povzročitve lahke telesne poškodbe, je sporočil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.